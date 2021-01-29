Дома около 30 тыс. жителей Буйнакска остались без водоснабжения

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Дома около 30 тыс. человек остаются без водоснабжения из-за аварийного отключения в Буйнакске. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии города.

"В результате прорыва трубы на одном из участков водовода Чиркей - Буйнакск, который произошел 28 января приблизительно в 14:30, около 30 тысяч жителей Буйнакска остались без питьевой воды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия уже работают аварийные бригады МУП "Буйнакскводоканал" и УЖКХ города.

"К утру 30 января подача воды в город возобновится", - добавил представитель мэрии.