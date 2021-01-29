Занятия отменили в школьной пристройке в Химках, где произошло частичное обрушение

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Занятия учеников в пристройке к школе № 21 в Химках, где накануне произошло частичное обрушение, временно отменили. Решение о возобновлении занятий в помещении будет принято после проведения экспертизы, об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"В школе № 21 городского округа Химки приняты все меры, чтобы обезопасить школьников, занятия в пристройке сейчас не ведутся. После проведения экспертизы, будет приниматься решение о возобновлении там уроков", - сказали в пресс-службе.

Ранее в сети появились фотографии, на которых запечатлено обрушение части пристройки в школе № 21 в Химках.