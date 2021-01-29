Турецкий суд перенес слушания по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова на 19 февраля

АНКАРА, 29 января. /ТАСС/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям постановил в пятницу назначить следующее слушание по делу об убийстве экс-посла РФ в Турции Андрея Карлова на 19 февраля 2021 года, сообщает корреспондент ТАСС.

Первое заседание прошло в турецкой столице 8 января 2019 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение.

По этому делу проходят 28 обвиняемых, среди которых числится глава "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.