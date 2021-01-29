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СК начал проверку из-за смерти жителя Смоленска во время треш-стрима

О гибели мужчины сообщили местные СМИ

ТАСС, 29 января. Следственный комитет начал проверку после появления информации о смерти мужчины от передозировки алкоголем во время стрима на YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Смоленской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области начата процессуальная проверка по размещенной в средствах массовой информации о том, что мужчина в одной из социальных сетей создал канал, на котором организовал прямые эфиры, где издевался над лицами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина умер от передозировки алкоголем, который он пил за пожертвования от подписчиков.

В пресс-службе отметили, что следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикациях.

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