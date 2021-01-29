СК требует ареста уроженки Украины Бендас, напавшей на полицейского на акции в Москве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Следователи требуют арестовать на два месяца уроженку Украины Ольгу Бендас, которая обвиняется в нападении на полицейского в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в центре Москвы.

"В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 28 марта", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, 35-летняя задержанная 23 января во время несогласованной акции вблизи Пушкинской площади несколько раз ударила полицейского. В ходе допроса женщина полностью признала свою вину и раскаялась.

Всего в Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января задержаны семь человек, шесть них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Четыре человека арестованы, в том числе видеоблогер, повредивший машину ФСБ, еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.