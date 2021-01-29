Против экс-министра здравоохранения Омской области возбудили дело

"Да, возбуждено уголовное дело в отношении Солдатовой, она обвиняется в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства, отметив, что дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

ОМСК, 29 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по материалам УФСБ России по Омской области в отношении бывшего министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Центральном районном суде Омска, где адвокаты экс-министра обжаловали постановление о возбуждении уголовного дела.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова подтвердила ТАСС информацию о возбуждении уголовного дело. "Это дело в отношении Солдатовой и [руководителя казенного учреждения Омской области "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области" Виктора] Бабикова по ч. 3 ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, - рассказала Болдинова. - Сейчас в суде рассматривается ходатайство следственных органов об избрании Солдатовой заочно меры пресечения в виде заключения под стражу". Она добавила, что сумма ущерба по уголовному делу составляет 105 млн рублей.

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил Солдатову в отставку 5 ноября 2020 года по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов. Позднее глава региона отметил, что "слова прошлого руководителя Минздрава расходились с делом", и такое происходило не единожды.

Солдатова с 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 по 2019-й - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Она возглавила омский Минздрав после того, как министр Дмитрий Вьюшков подал в отставку 1 апреля после критики губернатора на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области.

В новость были внесены изменения (14:12 мск) - добавлено подтверждение от СК.