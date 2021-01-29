Следствие просит домашнего ареста для сотрудницы ФБК Соболь по делу о нарушении саннорм

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Следователи МВД просят избрать домашний арест в отношении сотрудницы ФБК Любови Соболь, подозреваемой в нарушении правил санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие требует избрать Соболь меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал он.

Адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил ТАСС, что материалы на избрание меры пресечения его подзащитной в суд пока не поступали. "Материалов по мере пресечения Соболь в суде еще нет. О домашнем аресте устно упомянул один из следователей. Но я не хочу никому верить на слово, мне нужно увидеть документы", - сказал он.

Полиция ранее в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве задержала Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора Московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.