Суды Москвы арестовали 285 человек за участие в незаконной акции 23 января

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московские суды в течение недели вынесли 285 решений об административных арестах и 706 постановлений о штрафах за участие в незаконной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Арестовано 154 человека по 19.3 КоАП РФ и 131 - по 20.2. КоАП РФ, оштрафованы 354 человека по статье 19.3 КоАП РФ и 352 - по 20.2 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе суда.

Всего суды столицы получили 1 608 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с несанкционированной акцией 23 января в Москве.

"В московские суды за неделю поступило 1 608 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с несогласованным публичным мероприятием 23 января в Москве: 41 дело по ст. 19.3 КоАП РФ и 1 567 дел по ст. 20.2 КоАП РФ", - добавили в пресс-службе.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек.

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