Мосгорсуд 1 февраля решит вопрос о возвращении прокурору дела старших сестер Хачатурян

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московский городской суд в пятницу снова не смог отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием уголовного дела в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как уточнил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин, потерпевшие и защита сестер заявили ходатайство о возвращении дела в надзорное ведомство.

"Судебное заседание отложили на 1 февраля 15:00 мск для оглашения решения по ходатайствам защиты и потерпевших о возврате уголовного дела прокурору", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, защита в ходатайстве ссылается на противоречие при составлении обвинительного заключения, "когда совпали мотив и смягчающие обстоятельства". "Мотив - преступные действия Михаила Хачатуряна, угрожающие жизни девочек, и это же смягчающие обстоятельства", - пояснил он. По словам другого адвоката девушек Алексея Липцера, потерпевшие просят суд вернуть дело прокурору для уточнения обвинения "в связи с признанием постановления [о возбуждении уголовного дела] в отношении Михаила незаконным".