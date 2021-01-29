Пожар в Московском областном театре юного зрителя потушен

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в подвале здания Московского областного театра юного зрителя. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице Прохладной, 28, поступила в 13:18 мск. Возгорание произошло в подвале театра на площади 20 кв. м. "В 13:36 мск пожар был локализован, в 13:44 мск - полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что, со слов администрации, посетителей в здании не было. "Информации о пострадавших не поступало", - добавили в ГУ МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что до прибытия пожарных из здания эвакуировались 35 человек.