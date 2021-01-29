В Китае бывшего главу инвесткомпании China Huarong казнили за взяточничество

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Китайские власти в пятницу привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего секретаря парткома и главы совета директоров инвестиционной компании China Huarong Лай Сяоминя за взяточничество и нанесение большого ущерба интересам народа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, казнь состоялась в первой половине дня по местному времени в городе центрального подчинения Тяньцзинь (северная часть КНР). "Лай Сяоминь получил взятки на чрезвычайно крупную сумму и совершил особо тяжкие правонарушения, оказав крайне негативное воздействие на общество и нанеся большой урон интересам народа", - говорится в судебном вердикте.

В нем уточняется, что меры, которые были предприняты в отношении обвиняемого, соответствуют всем юридическим нормам. Незадолго перед смертью Лай Сяоминь получил возможность повидаться с родными.

Расследование в отношении Лай Сяоминя было начато в апреле 2018 года, а через шесть месяцев он был исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и смещен с занимаемых постов по обвинению в коррупции. Бывший чиновник обвиняется в политических спекуляциях, нежелании содействовать проведению расследования, растратах, хищениях и противозаконном присвоении средств, в проведении банкетов за государственный счет, получении взяток в виде предметов роскоши и денежных средств, а также злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

Согласно материалам следствия, с 2008 по 2018 годы подсудимый незаконно присвоил себе финансовые средства и намеревался получить от третьих лиц взятки на сумму свыше 1,7 млрд юаней (около $261,5 млн). Суд доказал, что бывший чиновник также обманом присвоил более 25,1 млн юаней (около $3,8 млн) из государственных средств.

China Huarong - одна из крупнейших китайских инвестиционных компаний, занимающихся управлением капиталом. Штаб-квартира организации находится в Пекине. Общий оборот активов по ее операциям в 2020 году превысил 112,6 млрд юаней (порядка $17,3 млрд).