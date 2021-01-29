Суд в Пскове приговорил россиянина к семи годам колонии за госизмену

ТАСС, 29 января. Псковский областной суд приговорил к семи годам колонии жителя Печоры Сергея Лыхмуса, признав его виновным в государственной измене. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Лыхмус имеет гражданство РФ и Эстонии.

"Псковским облсудом Сергею Лыхмусу назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год. Вину он признал полностью", - сказала собеседник агентства.

В суде ТАСС пояснили, что мужчина собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Лыхмуса задержали в августе 2019 года, а Лефортовский суд Москвы отправил его под арест. Дело слушалось под грифом "секретно".

По данным газеты "Псковская губерния", мужчина окончил Псковский юридический институт ФСИН РФ в 2011 году. В последнее время работал на местной лесопилке и время от времени подрабатывал в Петербурге охранником, а на его страницах в социальных сетях были опубликованы фотографии из путешествий по прибалтийским странам.