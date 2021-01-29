{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека пострадали в результате схода снега с кровли здания морга в Уфе

Пострадавшим оказали помощь и отпустили домой

УФА, 29 января. /ТАСС/. Две женщины получили травмы в результате схода снега с кровли здания морга в Уфе, также поврежден автомобиль. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщила в пятницу пресс-служба управления гражданской защиты города.

"Сход снега произошел с крыши административного здания, расположенного на улице Цветочной, в результате которого получил механические повреждения автомобиль Lada Granta и пострадали две женщины (1963 и 1991 г. р.). Пострадавших бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой. Причины и обстоятельства инцидента выясняются", - сказано в сообщении.

В управлении ТАСС уточнили, что снег сошел с крыши дома №2 на улице Цветочной, по данному адресу расположено Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Башкирии.

Теги
РоссияБашкортостан
МВД просит домашнего ареста для главы "Альянса врачей" по делу о нарушении санитарных норм
Речь идет о нарушении норм в ходе несогласованной акции 23 января
Читать полностью