СК заочно предъявил обвинение Волкову за призывы подростков к участию в акциях

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение соратнику Алексея Навального Леониду Волкову, призывавшему подростков к участию в незаконных акциях 23 января. Об этом журналиста сообщили в пресс-службе СК.

"На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Волков объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношение Волкова расследует Главное следственное управлении СК. Ранее в ведомстве сообщили, что в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных "штабов Навального" Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

Волков сейчас находится за границей.