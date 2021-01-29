В Орле возбудили дело на экс-гендиректора торгового дома за неуплату 48 млн рублей налогов

ОРЕЛ, 29 января. /ТАСС/. Орловские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора торгового дома "Мир тортов" из-за неуплаты налогов на сумму более 48 млн рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО Торговый дом "Мир тортов", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, генеральный директор торгового дома уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и на прибыль на сумму более 48 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.