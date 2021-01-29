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Дело о нарушении санитарных норм возбудили в Саратове после митинга 23 января

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление

ТАСС, 29 января. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по факту несанкционированного мероприятия, прошедшего 23 января в областном центре, сообщается на сайте УМВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 23 января организаторы и участники несанкционированного мероприятия на Театральной площади нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

Теги
РоссияСаратовская область
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