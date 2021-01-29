МВД просит домашнего ареста фигурантам дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. МВД обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о заключении под домашний арест брата Алексея Навального Олега, активисток Любови Соболь и Марии Алехиной и главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, а также координатора штаба Навального Олега Степанова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Любови Соболь, Марии Алехиной, Олега Навального, Олега Степанова и Анастасии Васильевой", - сказали в суде.

Как сообщили журналистам в пресс-службе полиции Москвы, в рамках расследования дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил задержаны пять человек. "Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы. В результате проведенных полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны пять граждан", - говорится в сообщении. Следователи обратились в Тверской районный суд Москвы с ходатайствами об избрании меры пресечения в отношении задержанных, добавили в полиции.

В ГУ МВД пояснили, что согласно полученным полицейскими данным, среди лиц, принимавших участие в несогласованной акции, присутствовали граждане, которые должны были находиться в режиме изоляции по местам проживания в связи с имеющимся заболеванием COVID-19. Несмотря на это, они отправились на акцию, тем самым нарушив постановление главного государственного санитарного врача Москвы, а также санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания людей.