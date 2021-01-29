Суд арестовал таксиста, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН на митинге в Москве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал до конца марта водителя такси Валерия Евсина, который обвиняется в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), и отправил его под арест сроком до 28 марта 2021 года", - сказали в суде.

Тверской суд Москвы ранее назначил административный штраф в размере 15 тыс. рублей Евсину, которого задержали по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН у цирка на Цветном бульваре в ходе несанкционированной акции 23 января. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, таксист признан виновным в участии в митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения (ст. 20.2 КоАП РФ).

В Москве после несогласованного митинга возбуждены семь уголовных дел о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.