В Москве осуждена девушка, вымогавшая у Никаса Сафронова 500 тыс. рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы признал виновными в покушении на мошенничество столичную модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в рамках дела, по которому потерпевшим признан художник Никас Сафронов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Рудницкая освобождена в зале суда, а ее подруга получила условный срок.

"Приговором Таганского районного суда Рудницкая Марина Александровна и Морозова Татьяна Васильевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 7 месяцев и 1 год и 6 месяцев соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

По ее словам, учитывая время содержания Рудницкой под стражей в период с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года, назначенное ей наказание суд посчитал отбытым, и ее освободили в зале суда. "Назначенное Морозовой наказание признано условным с испытательным сроком на 1,5 года", - добавила собеседница агентства.

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном телеканале. За свое молчание она через свою подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тысяч рублей. Рудницкую и Морозову задержали сотрудники полиции с поличным во время передачи денег. Изначально следствие инкриминировало им вымогательство. В суд дело поступило уже с переквалификацией обвинения на мошенничество в крупном размере.