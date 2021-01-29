Суд вынес приговор виновнику ДТП с группой школьников в Нижнем Новгороде

ТАСС, 29 января. Нижегородский районный суд приговорил к восьми годам и одному месяцу колонии водителя, который 7 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде спровоцировал ДТП, в результате чего пострадали девять детей и двое взрослых, один человек погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Ранее сторона обвинения запросила для подсудимого 11 лет колонии.

Суд взыскал с виновника ДТП в пользу потерпевших в общей сложности более 5 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

ДТП произошло на улице Горького в Нижнем Новгороде. Столкнулись три автомобиля, один из них вылетел на тротуар, по которому шла в театр группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять школьников и двое взрослых. Женщина, сопровождавшая группу, умерла в больнице от полученных травм.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Подсудимый, который, как установила экспертиза, на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, не признал свою вину.