Двое туристов заблудились в нацпарке в Сочи

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск двоих туристов, заблудившихся в Сочинском национальном парке, сообщили журналистам в пресс-службе нацпарка в пятницу.

"Последний сигнал сотовой связи молодых людей был зафиксирован в районе Агурских водопадов вечером, 28 января. К поискам привлечены все оперативные службы города, в том числе сотрудники МВД, МЧС, отряд ЮРПСО (Южного регионального поисково-спасательного отряда - прим. ТАСС), "Кубань-СПАСС". Девушке с парнем на вид 18-20 лет, были одеты в черные куртки, черные шапки", - говорится в сообщении нацпарка.

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России журналистам уточнили, что за помощью в спасательные службы обратился пропавший молодой человек, сообщив, что он вместе с подругой заблудился на прогулочном экскурсионном маршруте в районе "Орлиных скал". В четверг спасатели уже обследовали часть горно-лесной местности, ночью поиски приостановили, в пятницу спасатели в районе реки Агура обнаружили место отдыха туристов и их личные вещи.

"Сотрудники спасательных служб обследуют скальные участки, кулуары, сбросы к водопаду", - добавили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.