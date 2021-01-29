МВД сообщило о возможных провокациях против правоохранителей на акциях 31 января

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. МВД России заявило о готовящихся на несогласованных акциях 31 января провокациях, целью которых являются столкновения их участников с правоохранителями. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В территориальные органы МВД России поступает информация, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий в субъектах Российской Федерации, намеченных на 31 января, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок. Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка и дискредитация властных структур", - заявила она.

Волк заверила, что подразделения МВД России и других правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий. "Вместе с тем предупреждаем, что любые насильственные действия в отношении сотрудников, невыполнение их законных требований будут пресекаться. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством", - подчеркнула она.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, "в случае, если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). В надзорном ведомстве особо отметили, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ. Также правоохранительные органы при наличии оснований будут привлекать к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Также МВД призывает граждан, в том числе несовершеннолетних, воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января.

"МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Настоятельно рекомендуем предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников и знакомых", - сказала она.

Также Волк отметила, что МВД предупреждает об ответственности, вплоть до уголовной, за участие в незаконных акциях в период распространения коронавирусной инфекции.

"Еще раз напоминаем, что в регионах РФ продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий. В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев - уголовную ответственность", - заключила она.

В новость внесены изменения (18:31 мск) - добавлены подробности по тексту.