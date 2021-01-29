Суд арестовал второго задержанного за нападение на силовика на акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Андрея Ломова, которого задержали в четверг за нападение на сотрудника правоохранительных органов на несогласованной акции. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Ломова", - говорится в сообщении.

Под стражу его заключили до 22 марта. Ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

Согласно поступившим в суд материалам, Ломов на Невском проспекте умышленно толкнул сотрудников правоохранительных органов "на почве неприязненного отношения". "Ломов не менее трех раз толкнул руками и корпусом тела в область груди, правого и левого плеча Ш., а также не менее двух раз толкнул руками и корпусом в область груди, правого и левого плеча К., причинив им своими преступными действиями физическую боль, не причинившую вреда здоровью", - привели в пресс-службе материалы дела.

Таким образом, как считает следствие, "Ломов причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти". Ранее по аналогичной статье был задержан и арестован еще один мужчина.

После массовых акций, которые прошли в городе 23 января, по данным петербургской полиции, возбуждено и расследуется пять уголовных дел. Также на участников акций составили десятки административных протоколов, по которым они были отправлены судами под административный арест или оштрафованы. Официально о числе задержанных в ходе акций правоохранительные органы не сообщали.