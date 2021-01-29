Все фигуранты дела о нарушении санитарных норм на акции в Москве взяты под домашний арест

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест Олега Навального, активисток Любовь Соболь и Марию Алехину, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и координатора штаба Навального Олега Степанова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Олегу Навальному, Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, Олегу Степанову меры пресечения в виде содержания под домашним арестом", - сообщили в суде.

Все фигуранты будут содержаться под домашним арестом до 23 марта. Они были задержаны накануне в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении несогласованной акции в Москве.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

По итогам несанкционированных акций, прошедших в России 23 января, сотрудники Следственного комитета возбудили более 20 уголовных дел. В Москве расследуется семь уголовных дел по ст. 318 УК РФ. За нападения на полицейских и сотрудников Росгвардии задержаны шесть человек, пять из них отправлены в СИЗО, в отношении одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантом дела стал и 18-летний видеоблогер. За нападение на служебную машину ФСБ ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Практически все задержанные признали вину и уже раскаялись.

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