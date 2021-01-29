Суд в Москве арестовал экс-главу АНО "Арена-2018" Галая по делу о растрате

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу АНО "Арена-2018" Олега Галая по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении Галая Олега Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Также по данному делу суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам - Светлане Рулевой и Александру Кузнецову. Вменяемая Галаю статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", АНО "Арена-2018", единственным учредителем которого было Министерство спорта, занималось строительством стадионов для проведения чемпионата мира по футболу в разных городах России и объектов для Универсиады в Казани. Галаю и двум его предполагаемым подельникам вменяются в вину многомиллионные хищения, но суть обвинений пока неизвестна.