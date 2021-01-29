Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 10

ТАСС, 29 января. Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области увеличилось до 10, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Десять погибших, 14 пострадавших", - сообщили в СК.

При этом, по данным Следственного комитета, несовершеннолетних среди жертв ДТП нет. "Несовершеннолетних среди жертв и пострадавших нет. В автобусе был один маленький ребенок, он жив. Автобус рейсовый, ехал в Сызрань", - сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по региону.

По информации следователей, причиной ДТП мог стать маневр автобуса. "Предварительно, автобус пошел на обгон", - сказали в СК.

Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.

"На месте происшествия пожарно-спасательные подразделения оказывают помощь пассажирам, попавшим в ДТП. Также в настоящее время с пострадавшими и семьями погибших в ДТП работают психологи МЧС России", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минздраве отметили, что в больницы доставлены десять человек. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, восемь - в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь

По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла в пятницу на трассе М-5 "Урал", в районе населенного пункта Заборовка. Столкнулись грузовой автомобиль DAF, микроавтобус Citroen и автомобиль Chevrolet Niva. Для реагирования на ДТП привлекались 59 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек, четыре единицы техники. В прокуратуре Самарской области сообщили, что по факту происшествия организована проверка.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона, для эвакуации пострадавших используется санавиация. "Распоряжения по ситуации дал губернатор Дмитрий Азаров. Для эвакуации пострадавших в больницы по поручению главы региона задействована санавиация, к месту ДТП уже выдвинулись мультидисциплинарные бригады для оказания специализированной помощи пострадавшим. Кроме того, на месте работают четыре бригады Сызранской станции скорой медицинской помощи. Людям будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.