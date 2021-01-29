В Москве задержали председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Правоохранительные органы задержали в Москве Голованова Дмитрия Ярославича, с ним ведутся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил детали уголовного дела, в рамках которого допрашивается банкир. Санкция инкриминируемой Голованову статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь в пресс-службе МСП Банка от комментариев воздержались. Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

Дмитрий Голованов занимает должность председателя правления АО "МСП Банк" с 18 июля 2016 года, а с 30 июня 2016 года - член наблюдательного совета АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Банк").