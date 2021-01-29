Басманный суд отправил под домашний арест председателя правления МСП Банка Голованова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения Голованову избрана на два месяца.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Голованова Дмитрия Ярославича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 марта 2021 года", - сказала собеседница агентства. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан банкир Дмитрий Голованов. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь в пресс-службе МСП Банка от комментариев воздержались. Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

Дмитрий Голованов занимает должность председателя правления АО "МСП Банк" с 18 июля 2016 года, а с 30 июня 2016 года - член наблюдательного совета АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Банк").