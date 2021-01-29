Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с десятью погибшими под Самарой

САМАРА, 29 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП рейсового автобуса с грузовиком в Самарской области, в результате которого десять человек погибли, еще 14 пострадали. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказано в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, совместно с сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области выясняются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие ДТП.