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Власти Сызрани окажут помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Самарской области

Ранее в результате инцидента погибли десять человек

ТАСС, 29 января. Власти Сызрани окажут помощь, в том числе психологическую, семьям погибших и пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Самарской области, сообщил ТАСС глава городского округа Сызрань Николай Лядин, который находится на месте ДТП.

"Конечно, [помощь семьям] будет оказана, я как глава городского округа Сызрань, приехал, чтобы оказать помощь при ликвидации всех последствий. Все врачи, в том числе Центральной городской больницы, подняты по тревоге, всем [пострадавшим] оказывается помощь. Сегодня главное - спасти тех, кто пострадал, оказать психологическую и всяческую помощь родственникам. Помощь в дальнейшем, конечно, будет", - сказал Лядин.

В пятницу на 873 км автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка произошло столкновение грузовика, легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. Погибли 10 человек и, по данным властей, пострадали 15 человек. Для эвакуации задействовали санавиацию. Состояние двоих средней тяжести, восемь - в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Причиной ДТП мог стать маневр водителя автобуса, который пошел на обгон.

Теги
РоссияСамарская область
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