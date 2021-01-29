Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 11

ТАСС, 29 января. Число погибших из-за аварии в Самарской области, где столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, выросло до 11. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Авария на эту минуту унесла жизни 11 человек: 10 человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице. Всего пострадавших 24 человека, все доставлены в больницу, в Сызранскую ЦРБ, трое на операционном столе", - сказал Азаров.

Он уточнил, что на помощь пострадавшим выехали бригады врачей из Тольятти и Самары. "Пока известно, что это жители Ульяновской и Самарской областей. Мы окажем всю необходимую помощь в расследовании, необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим, окажем помощь семьям погибших. Держу ситуацию на личном контроле, прервал командировку в Москве и вылетаю в регион", - отметил Азаров.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области, столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Ранее в региональном минздраве сообщили, что в результате ДТП госпитализированы 13 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). На участке дороги организовано реверсивное движение.