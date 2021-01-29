Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о ДТП в Самарской области

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Центральный аппарат СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина будет расследовать уголовное дело о гибели 12 человек в ДТП в Самарской области. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), передано в Главное следственное управление СК России", - сказала Петренко.

По ее словам, на место ЧП направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.

По данным СК, в результате ДТП погибли 12 человек, еще 12 пострадали, пять из них находятся в реанимации.

В пятницу вечером на 878 км трассы М-5 рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем. Автобус следовал из Сызрани в Ульяновскую область.