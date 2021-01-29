В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Самарской области

ТАСС, 29 января. Авария с участием грузовика и автобуса в Самарской области, по версии Госавтоинспекции, произошла из-за выезда фуры на встречную полосу. Об этом журналистам в пятницу сообщил старший инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону Владимир Рящиков.

"Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что водитель 1989 года рождения, управляя грузовым автомобилем DAF двигался со стороны Ульяновской области в направлении города Сызрань. В пути следования водитель допустил занос полуприцепа и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Citroen под управлением мужчины 1983 года рождения", - сказал Рящиков.

Он отметил, что по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По последней информации СК РФ, погибли 12 человек, еще 12 пострадали. Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, всего пострадавших 24 человека. Среди них жители Ульяновской и Самарской областей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ранее в СК возможной причиной аварии назвали выезд автобуса на встречную полосу.

Прокуратура Самарской области начала проверку законности действий автоперевозчика, а также работу контролирующих органов. "По поручению прокурора области Сергея Берижицкого в связи с произошедшим сегодня дорожно-транспортным происшествием прокуратура проверит исполнение законодательства организацией-автоперевозчиком, а также работу контролирующих органов, в том числе работу регионального управления государственного автодорожного надзора. Проверка коснется и организации, обслуживающей автодорогу", - отметили в ведомстве.