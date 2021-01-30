В Балашихе мужчина поджег свою жену в ходе конфликта

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. В Балашихе мужчина облил свою жену бензином и поджег во время конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег ее", - сообщили в главке. Женщина госпитализирована, ее муж также получил ожоги, решается вопрос о его госпитализации.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что мужчина и женщина пострадали при взрыве канистры с бензином в квартире на 17 этаже жилого дома №24 на улице Дмитриева в Балашихе. В результате ЧП оказалось повреждено остекление балкона.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что произошел взрыв бензино-воздушной смеси на балконе 17 этажа без возгорания и разрушений.