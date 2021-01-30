Два человека погибли и два пострадали при пожаре в жилом доме в ЯНАО

ТАСС, 30 января. Два человека погибли и два пострадали при пожаре в двухэтажном деревянном доме в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 03 часа 29 минут (01:29 мск) стало известно о локализации пожара на площади 200 кв. м. В 04 часа 45 минут (02:45 мск) обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается. В 06 часов 46 минут (04:46 мск) огнеборцами была обнаружена погибшая женщина, личность устанавливается. В результате пожара также пострадали двое мужчин 2003 года и 1975 года рождений. Оба находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Пожар начался ночью 30 января в жилом деревянном двухэтажном доме, расположенном в 1-м микрорайоне Губкинского. На момент прибытия наблюдалось открытое пламя и сильное задымление на втором этаже первого подъезда с переходом на чердачное помещение, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 46 человек, из них 15 детей. На базе маневренного жилого фонда подготовлен пункт временного размещения на 60 койко-мест.

Тушение пожара, уточняют в пресс-службе, осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также низкой температурой воздуха в минус 42 градуса. Полностью пожар был ликвидирован в 08:00 (06:00 мск). Площадь пожара уточняется. В тушении задействовано 23 человека личного состава и 9 единиц спецтехники МЧС России. Причину, виновного и материальный ущерб установит дальнейшее расследование.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут решаться вопросы дальнейшего расселения жильцов и оказания им необходимой материальной помощи.