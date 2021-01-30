Ульяновский губернатор выехал в Самарскую область после ДТП с рейсовым автобусом

УЛЬЯНОВСК, 30 января. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в субботу выехал в Самарскую область, где 29 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли жители региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ульяновского правительства.

"Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выехал в Самарскую область. Он планирует посетить больницу, куда госпитализированы пострадавшие в ДТП, чтобы узнать, какая помощь им необходима", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что глава региона также планирует встретиться с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Губернаторы планируют обсудить вопросы похорон погибших и помощи их семьям.

В пресс-службе Дмитрия Азарова подтвердили планы встречи губернаторов.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По последней информации СК РФ, погибли 12 человек. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок, их состояние оценивается от средней тяжести до тяжелого.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.