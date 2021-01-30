Пострадавшего в ДТП под Сызранью полугодовалого ребенка перевели в областную больницу

ТАСС, 30 января. Полугодовалого ребенка, получившего травмы в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области, перевели в областную больницу, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи готовят к эвакуации в медучреждения региона еще пять пациентов, сообщили в субботу журналистам в региональном Минздраве.

"Ребенок ночью был переведен в областную больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. 10 пострадавших находятся под наблюдением медработников в Сызранской больнице, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, остальные находятся в тяжелом состоянии. Пять пациентов готовят для эвакуации в медучреждения региона для оказания специализированной помощи", - говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По последней информации СК РФ, погибли 12 человек. Десять погибших - жители Ульяновской области. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.