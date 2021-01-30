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Во Франции из-за непогоды объявили повышенный уровень метеоопасности в 24 департаментах

В большинстве из них существует риск наводнений в связи с обильными осадками

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Повышенный уровень погодной опасности объявлен в субботу на востоке, юго-западе и севере Франции из-за сильных дождей и риска схода лавин. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France.

По ее данным, предпоследний (оранжевый) уровень метеоопасности введен в 24 департаментах. В большинстве из них существует риск наводнений в связи с обильными осадками. На юго-западе страны в приморских департаментах Жиронда и Ланды метеорологи предупреждают о риске возникновения больших волн. На востоке и юго-востоке страны режим повышенной опасности введен из-за угрозы лавин в департаментах Савойя, Верхняя Савойя и Изер.

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