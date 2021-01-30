В Приморье задержали мужчину, призывавшего в соцсетях к убийству полицейских

ТАСС, 30 января. Сотрудники МВД России задержали в Приморском крае мужчину, размещавшего в соцсетях видеоролики с призывами к убийству полицейских. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

"В Приморье сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установили личность и задержали мужчину, который призвал граждан к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей", - сказали в ведомстве.

На опубликованных видео из сети TikTok мужчина в нетрезвом состоянии призывает других собираться в партизанские отряды и убивать полицейских.

Отмечается, что 42-летний житель села Новопокровка ранее уже трижды был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Мужчину задержали, решается вопрос с мерой пресечения.