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На северо-западе Москвы возник крупный пожар в результате взрыва газовых баллонов

Возгорание происходит на Туристской улице, уточнил источник в экстренных службах
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на северо-западе Москвы, на промышленном объекте взрываются газовые баллоны, пожару присвоили третий ранг сложности передает корреспондент ТАСС. 

В ГУ МЧС сообщили, что горит топливозаправщик, к тушению привлекли авиацию. 

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пожар происходит на Туристской улице. Происходит факельное горение и взрывы газовых баллонов. В очаге пожара высокая температура. Возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.

Из-за высокой температуры и взрывов пожарные не могут подобраться к очагу возгорания. Есть вероятность распространения огня. Емкость с газом объемом 24 кубометра угрожает взорваться на месте возгорания, пожарные отведены, рассказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (12:55 мск) - добавлена информация во втором абзаце.

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