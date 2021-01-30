Два человека погибли и двое пострадали в пожаре в деревянном двухэтажном доме в ЯНАО

ТАСС, 30 января. Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в двухэтажном деревянном доме в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 03:29 (01:29 мск) стало известно о локализации пожара на площади 200 кв. м. В 04:45 (02:45 мск) обнаружен погибший мужчина. В результате пожара пострадало двое мужчин 2003 года и 1975 года рождений. Оба находятся на амбулаторном лечении. В 06:46 (04:46 мск) огнеборцами была обнаружена погибшая женщина", - говорится в сообщении.

Пожар начался ночью 30 января в жилом деревянном двухэтажном доме, расположенном в 1-м микрорайоне Губкинского. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое пламя и сильное задымление на втором этаже первого подъезда с переходом на чердачное помещение, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 46 человек, из них 15 детей. На базе маневренного жилого фонда подготовили пункт временного размещения на 60 койко-мест.

Тушение пожара, уточняют в пресс-службе, осложнялось сильным задымлением, быстрым распространением огня, а также низкой температурой воздуха (минус 42 градуса). Полностью пожар ликвидировали в 08:00 (06:00 мск). Площадь возгорания уточняется. В тушении задействовали 23 человека личного состава и девять единиц спецтехники МЧС России. Причину, виновного и материальный ущерб установит дальнейшее расследование.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут решаться вопросы расселения жильцов и оказания им необходимой материальной помощи.

Пресс-служба регионального управления СК сообщила, что Пуровский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку после случившегося. В администрации города Губкинского подчеркнули, что после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение открыть пункт временного размещения для пострадавших и оказать людям всестороннюю помощь.