Пожар на северо-западе Москвы локализовали

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в промзоне на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 13:46 мск пожар локализован на площади 500 кв. м. Вертолет работает на месте происшествия, проводится авиаразведка", - сказали в главке.

В пресс-службе ГУ МЧС также уточнили, что на данный момент пожарным вертолетом совершено два сброса воды.

Днем в субботу на северо-западе Москвы в Походном проезде, дом 24, на территории промзоны загорелся топливозаправщик. Огонь перешел на одноэтажную хозпостройку. Изначально площадь пожара составила около 100 кв. м, его тушат по третьему номеру сложности из пяти. Вблизи находятся до 40 газовых баллонов с пропаном. Пострадавших в результате ЧП нет. В ликвидации возгорания задействовали 160 человек и 49 единиц техники, в том числе авиацию. На место происшествия вылетел вертолет Ка-32 Московского авиационного центра (МАЦ), еще три вертолета находятся в готовности. Группировка сил и средств наращивается.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что есть угроза взрыва емкости с газом объемом 24 кубометра. В 200 метрах от места пожара находится жилой дом. Пожарные направили силы на защиту его от огня. Также неподалеку находятся бытовки и административное здание. Полиция оцепила периметр места ЧП.