Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар в промзоне на северо-западе Москвы потушили, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 14:00 пожар ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пожарный вертолет совершил три сброса воды. "Благодаря слаженным и героическим действиям личного состава пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить взрыв газовых баллонов", - сказали в главке.

Тушение проводилось под прикрытием бронещитов, из-за которых вода подавалась на охлаждение цистерн и баллонов с газом. При этом тушение осложнялось нагромождением зданий и сооружений поблизости от очага возгорания.

Днем в субботу на северо-западе Москвы в Походном проезде на территории промзоны загорелся топливозаправщик. Огонь перешел на одноэтажную хозпостройку, его тушили по третьему номеру сложности из пяти. Пожар локализовали на площади 500 кв. м. Вблизи находилось до 40 газовых баллонов с пропаном. В ликвидации возгорания задействовали 160 человек и 49 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что существовала угроза взрыва емкости с газом объемом 24 кубометра. В 200 м от места пожара находится жилой дом. Пожарные направили силы на защиту его от огня. Также неподалеку находятся бытовки и административное здание. Полиция оцепила периметр места ЧП.