Суд во Владимире обсуждает меру пресечения для журналиста по делу об угрозах единороссам

ТАСС, 30 января. Фрунзенский районный суд города Владимира в субботу рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении журналиста газеты "Томикс" Александра Степанова по уголовному делу о призывах к расправе над членами партии "Единая Россия", сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Мы рассматриваем сейчас в суде [уголовное дело в отношении Александра Степанова]", - сказали в пресс-службе.

Как отметил пресс-секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Борис Пучков в ответ на запрос ТАСС, руководство реготделения партии просит суд о снисхождении к журналисту.

"Мы предполагаем, что Александр Степанов на тот момент не осознавал всю ответственность за эти слова, поэтому мы просим суд о снисходительности в отношении Александра и просим не применять в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Пучков.

В четверг некоторые Telegram-каналы сообщили о задержании владимирского журналиста газеты "Томикс" Александра Степанова, однако тем же вечером он был отпущен домой. Накануне он разместил в "Твиттере" запись с призывом к расправе над членов партии "Единая Россия". Позже запись была удалена.