В Ставрополе задержали подозреваемого в нападении на полицейского в ходе акции 23 января

СТАВРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Следователи задержали молодого человека, который подозревается в применении насилия в отношении полицейского в Ставрополе. По версии следствия, он ударил правоохранителя во время несанкционированной акции 23 января, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Ставрополью.

"По данным следствия, 23 января текущего года молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Ставрополя, ударил кулаком по голове полицейского, пытавшегося его задержать для проведения административного расследования. Сейчас следователь СКР задержал 21-летнего молодого человека и допрашивает его", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского возбуждено ранее по материалам краевого УФСБ. В следственном управлении отмечают, что в суд будет направлено ходатайство о заключении задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В субботу 23 января в Ставрополе прошла несанкционированная акция. Собравшиеся на одном из городских проспектов люди прошли колонной по центральным улицам, направляясь к зданию краевого правительства.