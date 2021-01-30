Подозреваемого по делу о стрельбе под Анапой арестовали на два месяца

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. Анапский районный суд в субботу арестовал на весь срок предварительного следствия - два месяца - подозреваемого по делу о стрельбе в хуторе Заря под Анапой, где погиб один человек и были ранены трое, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Накануне сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали подозреваемого в совершенном в четверг убийстве мужчины в хуторе под Анапой и ранении трех человек.

"Подозреваемый по делу о стрельбе в Анапе арестован Анапским районным судом на время предварительного следствия", - сообщили в ведомстве.

Ранее следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по трем статьям: об убийстве, о покушении на убийство трех мужчин, о незаконном обороте оружия, прокуратура региона взяла ход расследования на контроль. При задержании у мужчины были изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним, разрешающих документов на использование оружия нет. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Александр Рунов уточнил, что среди изъятого оружия - пистолет Макарова и ружье.

В четверг в хуторе Заря под Анапой неизвестный выстрелил в четырех мужчин, трое из которых находятся в реанимации, тело четвертого было обнаружено в районе 41-го километра дороги Новороссийск - Керчь. Источник в экстренных службах региона сообщал, что причиной стал конфликт криминальных элементов, погибший, предварительно, получил восемь огнестрельных ранений.