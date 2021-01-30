Дело завели после гибели рабочего на предприятии Ленобласти, где был выброс сероводорода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на предприятии в городе Кириши Ленинградской области, где ранее произошел выброс сероводорода. Об этом журналистам сообщили в субботу в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, на территории предприятия из-за нарушения требований промышленной безопасности при производстве работ по отбору проб в емкости для битума рабочий (1993 года рождения) отравился парами, его доставили в медицинское учреждение. Второй работник (1996 года рождения) умер на месте.

В пресс-службе правительства региона журналистам сообщили, что Роспотребнадзор проводит проверку инцидента, превышения предельно допустимых концентраций аварийно химически опасных веществ в воздухе не обнаружено.