СМИ: полиция Хорватии ищет мужчину, убившего четырех человек

ЗАГРЕБ, 30 января. /ТАСС/. Убийство четырех человек произошло в субботу в районе города Шибеника, расположенного в центральной части Адриатического побережья Хорватии. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило национальное телевидение HRT.

По его данным, полиция в дневные часы около одного из торговых центров обнаружила в автомобиле мужчину с несколькими огнестрельными ранениями.

Позднее правоохранителям поступил сигнал о расстрелянных на выезде из города также в автомобиле двух мужчинах и женщине.

По предварительным данным, подозреваемый, в отношении которого в настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия, является партнером жертв по бизнесу.