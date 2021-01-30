Вспышка газо-воздушной смеси произошла в кафе в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Два человека пострадали при вспышке газо-воздушной смеси в кафе в дизайн-квартале "Флакон" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 19:47 мск поступило сообщение о хлопке по адресу: Большая Новодмитровская улица, д. 36, стр. 2. На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газо-воздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека", - сказали в главке.

По данном адресу расположено одно из зданий дизайн-квартала "Флакон", в котором находится фудкорт.

Пострадавшие были госпитализированы. Само здание работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной могло стать нарушение техники безопасности. Осмотр места происшествия продолжается.

В новость внесены изменения (21:59 мск) - добавлены подробности о причине.