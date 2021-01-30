В Москве по делу о крупной взятке арестовали двух сотрудников Роспотребнадзора

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы арестовал заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, арестован также предполагаемый взяткодатель - глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.

"Савеловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года", - сказала собеседница агентства. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Подробностей по уголовному делу о взятке в отношении фигурантов в суде не привели.

Центр "Экология" занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Малютин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере").

Томилову и Зотовой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.